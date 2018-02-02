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Общество

Пожаловаться на задержку зарплат можно через мобильное приложение

2 февраля 2018 года, 13:01

Пользователи мобильного приложения Роструда «Я — инспектор» теперь могут жаловаться на задержку заработной платы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда в Псковской области.

После обновления в приложении «Я — инспектор» стали доступны темы «Задерживают зарплату», «Произведены удержания из заработной платы», «Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни», «Работодатель платит меньше, чем предусмотрено трудовым законодательством».

Мобильное приложение — бесплатное. Доступно в App Store и Google Play.

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