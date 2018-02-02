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Общество

В 2018 году в России выпустят больше семи тысяч жилищных сертификатов

2 февраля 2018 года, 12:19

Правительство распределит в 2018 г. жилищные сертификаты почти на 15 млрд руб., соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Об этом пишут «Ведомости».

Всего в рамках госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем в этом году будет выдано 7273 жилищных сертификата на общую сумму 14,87 млрд руб.

Сертификаты предназначаются для военнослужащих и приравненных к ним лиц, пострадавших при катастрофе на Чернобыльской АЭС и аварии на производственном объединении «Маяк», вынужденных переселенцев, для выезжающих из районов Крайнего Севера, а также для переселяющихся из закрытых территориальных образований.

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