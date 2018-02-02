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Общество

Запуск новой программы сопровождения поможет псковским инвалидам найти работу

2 февраля 2018 года, 11:55

Программа сопровождения молодых инвалидов впервые заработала в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации. Она утверждена в регионе области впервые. Общий объем финансирования — более 4 млн рублей.

«Реализация программы позволит создать условия для регулирования ситуации на рынке труда с учетом экономических и социальных интересов граждан, относящихся к категории инвалидов молодого возраста, а также окажет целевую поддержку людям, испытывающим трудности в поиске работы», — отметили в Государственном комитете региона по труду и занятости.

Кроме того, помощь людям с особыми возможностями здоровья оказывается в регионе в рамках госпрограммы Псковской области «Содействие занятости населения на 2014–2020 годы».

Большое внимание трудоустройству молодых людей с ОВЗ оказывает и областная служба занятости.

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