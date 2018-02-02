Великолуский мясокомбинат вошел в пятерку крупнейших производителей свинины в России

Национальный союз свиноводов России (НСС) опубликовал рейтинг крупнейших производителей свинины в России по итогам 2017 года. Согласно данным организации, Великолукский мясокомбинат вошел в топ-5 рейтинга.
Национальный союз свиноводов России (НСС) опубликовал рейтинг крупнейших производителей свинины в России по итогам 2017 года. Согласно данным организации, Великолукский мясокомбинат вошел в топ-5 рейтинга.
Напомним, Великолуский мясокомбинат входит в состав Великолукского агропромышленного холдинга. В 2017 году холдинг установил рекорд по сумме налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, продемонстрировав прирост на более чем 60% к показателю 2016 года, что составило 1,763 млрд рублей. Постоянно расширяющееся производство позволило только в минувшем году трудоустроить на предприятия Великолукского агропромышленного холдинга 1966 человек