Новая молочная ферма заработала в Дедовичском районе

В СПК «Победа» в деревне Красные горки Дедовичского района заработала новая молочная ферма. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Строительство фермы было начато в июле 2017 года за счет кредитных средств хозспособом. На ферме установлено современное оборудование и содержится 120 голов молодняка, содержание беспривязное.

На предприятии содержится 749 голов крупного рогатого скота, в том числе 370 коров. Производство молока за год составило 2 тыс 411 тонн. Среди сельскохозяйственных предприятий по надою молока на фуражную корову СПК «Победа» занимает первое место в районе, и восьмое место по области.