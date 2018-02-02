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Общество

Новая молочная ферма заработала в Дедовичском районе

2 февраля 2018 года, 11:04

В СПК «Победа» в деревне Красные горки Дедовичского района заработала новая молочная ферма. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Строительство фермы было начато в июле 2017 года за счет кредитных средств хозспособом. На ферме установлено современное оборудование и содержится 120 голов молодняка, содержание беспривязное.

На предприятии содержится 749 голов крупного рогатого скота, в том числе 370 коров. Производство молока за год составило 2 тыс 411 тонн. Среди сельскохозяйственных предприятий по надою молока на фуражную корову СПК «Победа» занимает первое место в районе, и восьмое место по области.

КСТАТИ

Средняя цена 1 литра молока первого сорта по области составляет 19 рублей. Молоко на молокоприемный пункт поставляют 19 хозяйств области из Бежаницкого, Дедовичского, Дновского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Порховского районов. В работе молокоприемного пункта задействовано 20 человек.

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