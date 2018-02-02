«Псковская правда» запустила ВКонтакте фотоконкурс «РетроСвадьба - 2018»

Хотите порадовать себя, родителей или близких к предстоящей годовщине свадьбы? Тогда участвуйте в новом конкурсе «Псковской правды» под названием «РетроСвадьба - 2018».

Чтобы стать участником, нужно загрузить свадебную ретрофотографию (сделанную ранее 2008 года) в этот альбом ВКонтакте. В описании к фото на забудьте указать имена молодожёнов и дату бракосочетания. Фотоснимок вы можете сопроводить небольшим описанием.