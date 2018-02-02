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Общество

«Псковская правда» запустила ВКонтакте фотоконкурс «РетроСвадьба - 2018»

2 февраля 2018 года, 10:45

Хотите порадовать себя, родителей или близких к предстоящей годовщине свадьбы? Тогда участвуйте в новом конкурсе «Псковской правды» под названием «РетроСвадьба - 2018».

Чтобы стать участником, нужно загрузить свадебную ретрофотографию (сделанную ранее 2008 года) в этот альбом ВКонтакте. В описании к фото на забудьте указать имена молодожёнов и дату бракосочетания. Фотоснимок вы можете сопроводить небольшим описанием.

Татьяна и Валентин Борисовы. Участники конкурса «РетроСвадьба - 2018»
Три участника, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков, получат дипломы и подарки от спонсоров.

Фотоснимки, присланные на конкурс, попадут на главное свадебное мероприятие года «Свадьба Экспо 2018», которая пройдет в Пскове 24 и 25 марта.

Победителей мы определим 14 марта 2018 в 12.00.

Надеемся на вашу честность и порядочность в голосовании!

КСТАТИ

С положением о конкурсе вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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