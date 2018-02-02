Налог на игорный бизнес в Пскове планируют увеличить в 2 раза

Ставки налога на игорный бизнес в Псковской области могут увеличиться в два раза. Соответствующий документ находится на рассмотрении в региональном парламенте.

Предлагается повысить ставку налога для организаций, ведущих деятельность в сфере игорного бизнеса: за один пункт приёма ставок тотализатора и за один пункт приёма ставок букмекерской конторы по 14000 рублей.

Если налоговые ставки не будут определены законом Псковской области, налогообложение будет производиться в размере 10000 рублей за один пункт приёма ставок тотализатора и за один пункт приёма ставок букмекерской конторы.

В случае поддержки предложенного проекта закона со стороны депутатского корпуса, новые налоговые ставки начнут действовать с 1 апреля 2018 года. По оценке Госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, это позволит уже в этом году пополнить региональную казну ориентировочно на 900 тысяч рублей.