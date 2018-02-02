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Общество

Владимир Путин заявил о возможности снижения цен на бензин

2 февраля 2018 года, 09:20

Президент России Владимир Путин считает, что в нынешней ситуации есть возможность для снижения цен на бензин. Об этом пишут «РИА Новости».

- Конечно, хотелось бы, чтобы прибило цену в сегодняшней ситуации, и вроде бы для этого есть возможность. В некоторых регионах это обоснованно, потому что доставка сложная, инфраструктура неразвитая. Но всегда за этим должна смотреть ФАС, я поговорю на этот счет с главой ведомства, — заявил глава государства, отвечая на вопрос одного из рабочих «Ростсельмаша» во время общения с сотрудниками завода.

Путин отметил, что нынешний уровень цен на бензин связан с ценами на нефть. А также уровнем акцизов. «Цена на первичный продукт держится достаточно высокой сейчас — под 70 долларов за баррель. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах. Правительство повышает акцизы, доходы от которых должны идти и идут на ремонт и строительство дорог», — добавил он.

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