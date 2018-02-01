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Политика

До 2020 года планируется обеспечить детей от 1,5 до 3 лет местами в детских садах

1 февраля 2018 года, 19:37

До 2020 года поставлена задача, чтобы дети от 1,.5 до 3 лет были обеспечены местами в детских садах. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом сообщил Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Александр Беглов по итогам помещения объектов социальной сферы региона.

По его словам, «за небольшой срок правительству Псковской области удалось обеспечить местами в детских дошкольных учреждениях детей от 3 до 7 лет». Это поручение президента выполнено, и сейчас перед и.о. губернатора поставлена задача обеспечить места в дошкольных учреждениях для детей от 1,5 до 3 лет.

Также Александр Беглов отметил, что средства, которые получает Псковская область, рационально используются: выполняются капитальные ремонты многих детских садов и школ в регионе.

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