Александр Беглов предложил распространять псковский опыт по созданию доступной среды

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Александр Беглов высоко оценил идею создания в лесопарковой зоне вблизи Центра лечебной педагогики городского инклюзивного парка и предложил распространять опыт Псковской области на другие регионы. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом полпред сообщил по итогам помещения объектов социальной сферы региона.

Впервые создается парк для людей с ограниченными возможностями. У нас есть безбарьерная зона, много чего есть, но первый раз я услышал о проекте реконструкции парка именно для людей с ограниченными возможностями, в том числе для детей. Этот парк, конечно, будет открыт для всех посетителей, но вся его структура будет предусмотрена именно для этих людей.

Александр Беглов пояснил, что проект планируется реализовать до конца года. Помимо инфраструктуры для инвалидов, в парке также будет зона бесплатного вай-фая.

- Я думаю, этот пример обязательно надо распространять и на другие субъекты. Я попрошу коллег Михаила Юрьевича , чтобы они приехали познакомились с этим проектом, - отметил полпред президента.

Он также высоко оценил работу Центра лечебной педагогики, где «созданы условия для детей с ограниченными возможностями, чтобы они развивались, были под присмотром, а их родители могли заняться какими-то другими делами».