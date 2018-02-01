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Общество

Александр Беглов предложил распространять псковский опыт по созданию доступной среды

1 февраля 2018 года, 18:54
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СЗФО Александр Беглов высоко оценил идею создания в лесопарковой зоне вблизи Центра лечебной педагогики городского инклюзивного парка и предложил распространять опыт Псковской области на другие регионы. Как передает корреспондент «Псковской правды», об этом полпред сообщил по итогам помещения объектов социальной сферы региона.

Впервые создается парк для людей с ограниченными возможностями. У нас есть безбарьерная зона, много чего есть, но первый раз я услышал о проекте реконструкции парка именно для людей с ограниченными возможностями, в том числе для детей. Этот парк, конечно, будет открыт для всех посетителей, но вся его структура будет предусмотрена именно для этих людей.

Александр Беглов, полномочный представитель Президента России в СЗФО

Александр Беглов пояснил, что проект планируется реализовать до конца года. Помимо инфраструктуры для инвалидов, в парке также будет зона бесплатного вай-фая.

- Я думаю, этот пример обязательно надо распространять и на другие субъекты. Я попрошу коллег Михаила Юрьевича , чтобы они приехали познакомились с этим проектом, - отметил полпред президента.

Он также высоко оценил работу Центра лечебной педагогики, где «созданы условия для детей с ограниченными возможностями, чтобы они развивались, были под присмотром, а их родители могли заняться какими-то другими делами».

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