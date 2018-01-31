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Пресс-центр / Анонсы

Легенды хоккея ответят на вопросы фанатов в пресс-центре «Псковской правды»

31 января 2018 года, 10:00


В пятницу, 2 февраля, в 13.30 в пресс-центре «Псковской правды» встретимся с игроками звездной команды «Легенды хоккея». Прославленные советские и российские хоккеисты — олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира приезжают в Псков, чтобы на арене Ледового дворца сыграть суперматч со сборной ветеранов Псковской области и провести мастер-классы для воспитанников детской школы «Торнадо».

В ходе пресс-конференции обсудим ситуацию, которая сложилась вокруг хоккея – как в стране, так и в Псковской области. Выясним, каковы перспективы у детского хоккея в регионе (напомним, детские соревнования проходят на призы Шепелева), какие условия необходимы для развития этого спорта.

Гостями пресс-центра станут:

- Шепелев Сергей Михайлович, олимпийский чемпион по хоккею

- Туманов Владислав Николаевич, эксгубернатор Псковской области

- Старостин Александр Павлович, руководитель Фонда поддержки и развития спорта "Ветераны спорта"

- Бортников Игорь Анатольевич, президент Федерации хоккея Псковской области

- Орлов Алексей Викторович, заместитель председателя госкомитета по физкультуре и спорту Псковской области.

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