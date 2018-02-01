Озвучена программа «Золотой шайбы», которая пройдет в Пскове на этой неделе

Стала известна программа двухдневного регионального финала хоккейного турнира «Золотая шайба» среди команд 2003-2004 года рождения на призы Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева.

Олимпийский чемпион, известный тренер Сергей Шепелев примет участие в торжественной церемонии открытия, а также лично вручит медали, кубки и памятные призы победителям и призерам турнира.