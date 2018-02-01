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Спорт

Озвучена программа «Золотой шайбы», которая пройдет в Пскове на этой неделе

1 февраля 2018 года, 17:39

Стала известна программа двухдневного регионального финала хоккейного турнира «Золотая шайба» среди команд 2003-2004 года рождения на призы Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева.

Олимпийский чемпион, известный тренер Сергей Шепелев примет участие в торжественной церемонии открытия, а также лично вручит медали, кубки и памятные призы победителям и призерам турнира.

ГРУППА А

«ТОРНАДО» ПСКОВ

«РОДИНА» РОДИНА

«ПСКОВ» ПСКОВ

ГРУППА Б

«ЭКСПРЕСС» ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

«РУБЕЖ» ПЕЧОРЫ

«НОВОРЖЕВ» НОВОРЖЕВ

ПЯТНИЦА, 2 ФЕВРАЛЯ

10.15 - «РОДИНА» РОДИНА – «ТОРНАДО» ПСКОВ

11.30 - «ЭКСПРЕСС» ВЕЛИКИЕ ЛУКИ – «РУБЕЖ» ПЕЧОРЫ

12.30 - Церемония открытия

13.00 - «РОДИНА» РОДИНА – «ПСКОВ» ПСКОВ

14.15 - «НОВОРЖЕВ» – «РУБЕЖ» ПЕЧОРЫ

15.30 - «ТОРНАДО» ПСКОВ- «ПСКОВ» ПСКОВ

16.45 - «ЭКСПРЕСС» ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - «НОВОРЖЕВ» НОВОРЖЕВ

СУББОТА, 3 ФЕВРАЛЯ

07.45-08.30 - Игра за 3-4 место

08.45-9.30 - Финал

9.30-9.45 - Церемония награждения победителей и призеров турнира

9.45-10.30 - Товарищеская игра сборной «Золотой шайбы» и «Легенд хоккея»

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