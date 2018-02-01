Озвучена программа «Золотой шайбы», которая пройдет в Пскове на этой неделе

Стала известна программа двухдневного регионального финала хоккейного турнира «Золотая шайба» среди команд 2003-2004 года рождения на призы Олимпийского чемпиона Сергея Шепелева.
Олимпийский чемпион, известный тренер Сергей Шепелев примет участие в торжественной церемонии открытия, а также лично вручит медали, кубки и памятные призы победителям и призерам турнира.
«ТОРНАДО» ПСКОВ
«РОДИНА» РОДИНА
«ПСКОВ» ПСКОВ
«ЭКСПРЕСС» ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
«РУБЕЖ» ПЕЧОРЫ
«НОВОРЖЕВ» НОВОРЖЕВ
10.15 - «РОДИНА» РОДИНА – «ТОРНАДО» ПСКОВ
11.30 - «ЭКСПРЕСС» ВЕЛИКИЕ ЛУКИ – «РУБЕЖ» ПЕЧОРЫ
12.30 - Церемония открытия
13.00 - «РОДИНА» РОДИНА – «ПСКОВ» ПСКОВ
14.15 - «НОВОРЖЕВ» – «РУБЕЖ» ПЕЧОРЫ
15.30 - «ТОРНАДО» ПСКОВ- «ПСКОВ» ПСКОВ
16.45 - «ЭКСПРЕСС» ВЕЛИКИЕ ЛУКИ - «НОВОРЖЕВ» НОВОРЖЕВ
07.45-08.30 - Игра за 3-4 место
08.45-9.30 - Финал
9.30-9.45 - Церемония награждения победителей и призеров турнира
9.45-10.30 - Товарищеская игра сборной «Золотой шайбы» и «Легенд хоккея»