Бал, посвященный Сретению Господню, прогремит в Пскове 11 февраля

В Пскове 11 февраля состоится бал, посвящен празднику Сретения и приурочен ко Дню православной молодежи. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

Мероприятие пройдет в городском культурном центре. Начало запланировано на 17.00.

- Около двух месяцев молодые люди с трепетом и волнением готовятся к балу, изучают этикет и учатся танцевать, - написал молодёжный центр в своём Instagram. - Приходите их поддержать! Вход по пригласительным, которые можно получить бесплатно в нашем центре.