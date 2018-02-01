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Культура

Бал, посвященный Сретению Господню, прогремит в Пскове 11 февраля

1 февраля 2018 года, 15:44

В Пскове 11 февраля состоится бал, посвящен празднику Сретения и приурочен ко Дню православной молодежи. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

Мероприятие пройдет в городском культурном центре. Начало запланировано на 17.00.

- Около двух месяцев молодые люди с трепетом и волнением готовятся к балу, изучают этикет и учатся танцевать, - написал молодёжный центр в своём Instagram. - Приходите их поддержать! Вход по пригласительным, которые можно получить бесплатно в нашем центре.

СПРАВКА

В переводе с церковнославянского «сретение» – это встреча. Трактовать термин можно по-разному, но в данном случае – это встреча молодых людей, которая объединяет их интересы, дарит новые знания и новых друзей.

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