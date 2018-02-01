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Общество / Коммуналка

В Пскове началась инвентаризация площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов

1 февраля 2018 года, 15:32

В Пскове началась инвентаризация площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ближайшее время УГХ ждет от управляющих компаний информацию о местах расположения площадок для сбора твердых коммунальных отходов с обозначением адресов многоквартирных домов, жители которых ими пользуются.

Площадки для сбора ТКО будут переоборудованы в соответствии с современными требованиями: площадка должна быть закрыта от проникновения птиц и животных, иметь крышу и паспорт с указанием пользователей и обслуживающей организации.

СПРАВКА

На сегодняшний день в обслуживании организации в Пскове находятся 400 площадок для сбора ТКО.

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