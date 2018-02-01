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Общество

Юрий Киселев оставил пост директор Псковского музея-заповедника

1 февраля 2018 года, 14:31

Юрий Киселев покидает пост директора Псковского музея-заповедника по собственному желанию. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Отставку Юрия Киселёва едва ли можно назвать неожиданной
Фото Андрея Степанова
Он займет должность заместителя директора музея по научно-исследовательской и экспозиционно-выставочной работе.

По словам Юрия Николаевича, занимаясь административной работой, он всегда мечтал вернуться к любимому делу. Научно-исследовательская, творческая работа привлекает его намного больше, чем административная. Теперь Юрий Киселев займется реализацией масштабных выставочных проектов, а также проектов Всемирного банка, Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в 2019 году, созданием новых музеев.

До момента объявления конкурса и проведения конкурсных процедур на замещение должности директора Псковского музея-заповедника исполнять обязанности директора будет первый заместитель директора Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков.

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