CAS аннулировал санкции против 28 российских олимпийцев

По итогам рассмотрения апелляций группы россиян Спортивный арбитраж в Лозанне (CAS) решил полностью снять санкции с 28 атлетов, еще в отношении 11 человек наказания смягчены, следует из сообщения CAS. Слушания еще по трем делам отложены. Об этом пишет «РБК».

В отношении всех 28 россиян, полностью оправданных CAS, аннулировано решение о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, которое вынес Международный олимпийский комитет (МОК) по результатам расследования комиссии Дениса Освальда. Она занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Игр в Сочи.

CAS также восстановил результаты оправданных спортсменов, которые они показали на Олимпиаде в Сочи. В отношении еще 11 спортсменов принято решение об их частичной реабилитации, они смогут участвовать в Олимпиадах, но должны будут пропустить Игры в Пхёнчхане.​

Полностью оправданы: бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина; скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова; лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева; конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов; саночники Татьяна Иванова, Альберт Демченко; хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева.

Смягчение наказания получили: бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин; лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко; хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанок. Отложены слушания по делам биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.