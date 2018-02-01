Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

CAS аннулировал санкции против 28 российских олимпийцев

1 февраля 2018 года, 12:52

По итогам рассмотрения апелляций группы россиян Спортивный арбитраж в Лозанне (CAS) решил полностью снять санкции с 28 атлетов, еще в отношении 11 человек наказания смягчены, следует из сообщения CAS. Слушания еще по трем делам отложены. Об этом пишет «РБК».

В отношении всех 28 россиян, полностью оправданных CAS, аннулировано решение о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, которое вынес Международный олимпийский комитет (МОК) по результатам расследования комиссии Дениса Освальда. Она занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Игр в Сочи.

CAS также восстановил результаты оправданных спортсменов, которые они показали на Олимпиаде в Сочи. В отношении еще 11 спортсменов принято решение об их частичной реабилитации, они смогут участвовать в Олимпиадах, но должны будут пропустить Игры в Пхёнчхане.​

Полностью оправданы: бобслеисты Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина; скелетонисты Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова; лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева; конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов; саночники Татьяна Иванова, Альберт Демченко; хоккеистки Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева.

Смягчение наказания получили: бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин; лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко; хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанок. Отложены слушания по делам биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

КСТАТИ

3 февраля в псковском Ледовом дворце состоится акция в поддержку российских олимпийцев #ИГРЫБЕЗЛИДЕРА.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

До 2020 года планируется обеспечить детей от 1,5 до 3 лет местами в детских садах
Александр Беглов предложил распространять псковский опыт по созданию доступной среды
Первая пятница февраля в Пскове мокрой и безветренной
Озвучена программа «Золотой шайбы», которая пройдет в Пскове на этой неделе
В городе продолжают закрывать классы на карантин
Бал, посвященный Сретению Господню, прогремит в Пскове 11 февраля
В Пскове началась инвентаризация площадок для сбора твёрдых коммунальных отходов
Юрий Киселев оставил пост директор Псковского музея-заповедника
Депутаты областного Собрания в феврале пообщаются с псковичами на нескольких площадках

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
1 февраля 18:05

«Папа упал по пути на работу»

Великолучанка рассказала о выживании в самую страшную зиму в блокадном Ленинграде

Общество
1 февраля 10:13

Не мы зло

В Порховском районе 30 семей, переселившихся из мегаполисов, оказались на своей земле заложниками смены законодательства

Общество / Образование
1 февраля 15:37

За чтение — в лагерь

Читающих школьников отправят в знаменитый Артек