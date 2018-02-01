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Общество

Депутаты областного Собрания в феврале пообщаются с псковичами на нескольких площадках

1 февраля 2018 года, 11:55

Определены даты приёма граждан депутатами Псковского областного Собрания в феврале. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель облсобрания Александр Котов традиционно встречается с жителями региона на нескольких площадках. 14 февраля запланирован приём граждан в Собрании. 15 февраля спикер выслушает посетителей региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».

6 февраля жители региона могут обратиться к первому заместителю председателя Собрания Виктору Антонову: с 10:00 он будет работать в партийной приёмной, а с 12:00 - в Собрании.

Вице-спикеры Юрий Сорокин и Виктор Остренко готовы выслушать вопросы и предложения граждан в общественной приёмной «Единой России» 27 и 28 февраля соответственно. Там же депутатские приёмы проведут их коллеги-однопартийцы: Алексей Васильев – 1 февраля, Лидия Драгунова – 13 февраля, Игорь Дитрих – 20 февраля, Владимир Яников – 14 февраля. Кроме того, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников 20 февраля проведёт приём граждан в Собрании.

Предварительная запись на приёмы в региональном парламенте проводится по телефону 8 (8112) 299-876 с 10:00 до 13:00 по рабочим дням. При желании заранее сообщить о своём визите в региональную общественную приёмную партии «Единая Россия» необходимо позвонить по телефону (8112) 66-25-12. Приём председателя Собрания проводится по предварительной записи.

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