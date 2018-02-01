На избирательные участки собираются прийти более 70% россиян

В выборах президента России планируют принять участие 71% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 26-28 января Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Социологи отмечают, что еще 10% респондентов заявили о потенциальной готовности посетить выборы. Пока не решили, пойдут голосовать или нет, 11% опрошенных.

Отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах готовы 69,9% россиян. За Павла Грудинина – 7,2%. Рейтинг Владимира Жириновского – 5,9%. За Ксению Собчак могут проголосовать 1,2%. За Григория Явлинского – 0,9%. За Бориса Титова – 0,3%.

Напомним, что 31 января ЦИК завершила прием подписей от кандидатов в президенты. Выборы президента России пройдут 18 марта.