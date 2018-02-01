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Политика

Владимир Путин: ВВП вырос в 2017 году на 1,4%

1 февраля 2018 года, 11:02

ВВП РФ вырос на 1,4% в 2017 году, сообщил президент Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса. Об этом пишет «Интерфакс».

Росстат и Минэкономразвития пока не публиковали оценок динамики ВВП за прошлый год. При этом, исходя из квартальных и месячных данных Росстата Минэкономразвития предварительно оценивало возможный рост ВВП по итогам 2017 года в интервале 1,4-1,8%.

- В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, до рекордных значений замедлились показатели инфляции. В прошлом году инфляция составила 2,5%, и она продолжает снижаться и в этом году, - сказал Путин.

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