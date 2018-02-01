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Общество

Псковичи массово поддержат российских олимпийцев в Ледовом дворце

1 февраля 2018 года, 10:45

Акция в поддержку российских олимпийцев #ИГРЫБЕЗЛИДЕРА состоится в Пскове 3 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С 10.00 до 15.00 будет проходить сбор подписей псковичей под открытым письмом в адрес Олимпийского комитета России со словами поддержки российских спортсменов. Вторая площадка по сбору подписей будет организована в Ледовом дворце с 14.00 до 17.00.

В 13.00 состоится митинг, на котором выступят призеры Олимпийских и Параолимпийских игр, проживающие в Псковской области. Как сообщил координатор движения «Трезвая Россия» в Псковской области Дмитрий Яковлев, после митинга оправятся в «Ледовый дворец» на матч команды «Легенды хоккея» со сборной Псковской области. Приезд в Псков прославленных советских и российских хоккеистов - олимпийских чемпионов, многократных чемпионов мира, чьи имена навсегда вписаны в историю отечественного спорта, стал доброй традицией. Сбор подписей в поддержку их преемников продолжится в Ледовом дворце.

СПРАВКА

XXXIII зимние Олимпийские игры в городе Пхёнчхане (Республика Корея) пройдут с 9 по 25 февраля текущего года. Исполком Международного Олимпийского комитета объявил о допуске российской сборной к играм в составе 169 спортсменов, что в три раза меньше поданной заявки. Ряд лидеров команды в своих видах спорта не были включены в список приглашенных на Олимпиаду.

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