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Общество

C 1 февраля выросли ежемесячные выплаты для федеральных льготников

1 февраля 2018 года, 09:50

Стоимость набора социальных услуг для федеральных льготников с 1 февраля проиндексирована на 2,5% и составляет теперь 1078 руб. в месяц. Об этом пишет газета «Коммерсант».

Из этой суммы на обеспечение необходимыми медикаментами предусмотрено 828 руб. 14 коп., на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 128 руб. 11 коп., на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 118 руб. 94 коп.

Пенсионный фонд производит ежемесячные денежные выплаты более 15,4 млн федеральных льготников, среди которых, в частности, инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза.

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