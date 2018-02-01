«Циркачонок» зовёт на юбилей жителей Псковской области

10 февраля в 16.00 в ГКЦ студия циркового искусства «Циркачонок» отметит 50-летний юбилей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В программе мероприятия запланировано 10 номеров и спектакль «Былины старого Пскова».

Свою историю «Псковский цирк» начал в 1968 году. О создании нового самодеятельного коллектива рассказала газета «Псковская правда» в статье о псковском цирке под названием «Рождение первого цирка». Тогда артисты впервые выступили на сцене города.

Сегодня «Циркачонок» - единственный цирковой коллектив в Пскове, состоящий из 35 участников основного состава и 60 - подготовительного. Основателем цирка, главным режиссером и художественным руководителем является Ирина Михайлова, балетмейстером и хореографом - Марианна Никандрова.

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