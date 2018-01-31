Назначен врио руководителя аппарата администрации Псковской области

Временно исполняющим обязанности руководителя аппарата администрации Псковской области назначен Денис Гуляев. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Напомним, этот пост стал вакантным после того, как в ноябре 2017 года региональную администрацию покинул Максим Жаворонков, совмещавший должности вице-губернатора и руководителя аппарата.

Денис Рафисович Гуляев родился в 1977 году. Ранее он занимал пост руководителя аппарата комитета Государственной Думы РФ по экономической политике и предпринимательству.