Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Назначен врио руководителя аппарата администрации Псковской области

31 января 2018 года, 16:29

Временно исполняющим обязанности руководителя аппарата администрации Псковской области назначен Денис Гуляев. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Напомним, этот пост стал вакантным после того, как в ноябре 2017 года региональную администрацию покинул Максим Жаворонков, совмещавший должности вице-губернатора и руководителя аппарата.

Денис Рафисович Гуляев родился в 1977 году. Ранее он занимал пост руководителя аппарата комитета Государственной Думы РФ по экономической политике и предпринимательству.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Три класса в псковских школах закрываются на карантин
Пресс-центр «ПП»: Комфортен ли Псков для инвалидов
Михаил Ведерников: Тема ТКО вызвала в области социальное напряжение
Пилотной площадкой по реализации проекта по развитию цифровой экономики стала Псковская область
Сергей Перников завершает работу в администрации Псковской области
Безбилетники в Пскове предпочитают 11-й, 17-й и 1-й автобусы
Пакетик со «спайсом» носил с собой житель Пскова
Пустые листы вместо подписей принёс в ЦИК психолог Михаил Козлов
В МВД рассказали, где будут ловить нарушителей псковские гаишники

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Выборы
23 января 12:27

На выборы с талоном

Кто поможет составить заявление о смене избирательного участка

Политика
15 января 18:04

Никаких холодных войн

«Бойкот всегда во вред», уверен Александр Котов

Политика / Власть
15 января 09:43

Печать ответственности

В профессиональный праздник Михаил Ведерников внушил журналистам осторожный оптимизм