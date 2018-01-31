Пресс-центр «ПП»: Комфортен ли Псков для инвалидов

В пятницу, 2 февраля, в 15.00, в пресс-центре «Псковской правды» обсудим насколько успешно реализуется в регионе федеральная программа «Доступная среда».

Что сделано для инвалидов-колясочников в регионе в прошлом году, что планируют сделать в этом? Кто виноват в том, что не все пандусы и лифты улучшают жизнь людей, для которых 7 лет назад была запущена программа «Доступная среда»? Кто виноват в том, что порой миллионы рублей тратятся бездумно? Какая законодательная инициатива смогла бы исправить ситуацию?

В пресс-центре «Псковской правды» о реализации программы и проблемах, связанных с ней, расскажут:

1. Николаева Татьяна Владимировна, заместитель начальника Государственного управления социальной защиты населения Псковской области;

2. Борисенкова Марина Эдуардовна, депутат ПОСД, куратор федеральной программы «Доступная среда» в регионе, председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».