Михаил Ведерников: Тема ТКО вызвала в области социальное напряжение

Первое заседание обновленной и расширенной рабочей группы по вопросу обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области провел 31 января руководитель группы, временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В совещании приняли участие председатели профильных комитетов, главы районов, депутаты областного Собрания и городской Думы, общественники и представители специализированных предприятий в сфере ТКО.

Главный вопрос, который обсудили участники встречи, — это переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Ее поэтапный запуск должен быть завершен до 1 января 2019 года.

«К сожалению, эта тема вызвала в области социальное напряжение. Мы видим это в СМИ, социальных сетях, в некоторых районах. Понимая, что тема актуальная и важная, я принял решение лично возглавить эту рабочую группу», — сказал Михаил Ведерников и поблагодарил всех, кто согласился принять участие в ее работе.

Руководитель региона поставил задачу пересмотреть Территориальную схему обращения с ТКО с тем, чтобы поставить всех возможных инвесторов в равные условия. А при выборе инвестора исходить из того, чтобы он был максимально интересен для Псковской области. Рабочей группе также предстоит решить, сколько будет операторов в регионе (один или два, по одному на северную и южную части региона), спрогнозировать изменение тарифа для населения и проверить его обоснованность, а самое главное — определить, какие бонусы получат те муниципалитеты, где в дальнейшем будут размещены полигоны ТКО либо мусороперерабатывающие заводы.