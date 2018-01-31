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Политика / Власть

Сергей Перников завершает работу в администрации Псковской области

31 января 2018 года, 13:58


Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников завершает свою работу в администрации региона. Сегодня его последний день работы в должности зама главы региона, сообщили "Псковской правде" источники в региональной администрации.

Кто займет его место, пока неизвестно. Новый курирующий заместитель еще не представлен, сообщили "Псковской правде" подчиненные Сергея Перникова в администрации области.

Перников работал первым заместителем губернатора, затем заместителем губернатора Псковской области с марта 2009 года. Он курировал экономику, инвестиции и другие сферы, призванные пополнять бюджет региона.

Сергей Григорьевич Перников родился в 1968 году в Ленинграде.

В 1994 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургскогогосударственного университета (СПГУ) по специальности «юриспруденция».

В 2007 году окончил экономический факультет СПГУ по специальности «экономика и управление предприятием».

В 1986 — 1989 году проходил службу в пограничных войсках Военно-морскогофлота.

Работал юрисконсультом на заводе «Русский Дизель», заместителем начальника юридического управления «Банка «Санкт-Петербург», советником по правовым вопросам в Банке «Кредит-Петербург» и «Лэнд Банк».

С 1995 года — адвокат, а с 1997 года — заведующий юридической консультации № 26 г. Санкт-Петербурга, специализирующейся на вопросах инвестиционной, внешнеэкономической и банковской деятельности.

С 1999 по 2008 год являлся членом Совета Директоров «Промышленной группы «Содружество «Северо-Запад», курировавшим вопросы деятельности ряда промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в т. ч. «Топливные системы» ООО, «Русско — Высоцкая птицефабрика» ООО, «Свинокомплекс «Восточный» ООО.

Также до последнего времени входил в состав Совета директоров «Холдинговой Компании «ЛЕНИНЕЦ».

Является консультантом-экспертом Департамента социально-экономическогои финансового мониторинга Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе и членом Рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству с провинциями КНР при Аппарате полпреда в СЗФО.

Воспитывает троих дочерей.

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