Безбилетники в Пскове предпочитают 11-й, 17-й и 1-й автобусы

За 2017 год в автобусах ГП ПО «Псковпассажиравтотранса» был выявлен 1 тыс. 541 безбилетный пассажир. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе предприятия со ссылкой на контрольно-ревизорский отдел, который подвёл итогам работы в прошлом году.

Всего были автобусы проверены 106 тыс. 378 раз, в том числе 97 тыс. 463 проверки прошли на городских маршрутах, 5 тыс. 968 - на пригородных, 2 тыс. 947 - на междугородных.

Наибольшее количество «зайцев» пришлось на городские перевозки – 952. Ещё 500 попались в пригородных автобусах и 89 – в междугородных.

За проезд при контроле были взысканы 45 тыс. 463 рубля, из них на городские перевозки приходится 17 тыс. 909 рублей, на пригородные – 21 тыс. 961, на междугородние – 5 тыс. 593 рубля.

Наибольшее количество безбилетных пассажиров выявляют только в автобусах 11, 17 и 1. По словам начальника контрольно-ревизорского отдела Александра Хамкова, это объясняется исключительно интенсивностью движения автобусов по данным маршрутам.