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Политика / Выборы

Пустые листы вместо подписей принёс в ЦИК психолог Михаил Козлов

31 января 2018 года, 12:21

Психолог Михаил Козлов, кандидат в президенты от Партии социальной защиты, вместо необходимых для регистрации подписей избирателей привез в ЦИК чистые листы бумаги. Об этом пишут «РИА Новости».

«Немножко не рассчитал свои возможности, особенно финансовые. Что сегодня здесь: это чистые листы бумаги», — заявил Козлов, открывая одну из привезенных коробок. Он предложил сотрудникам ЦИК и журналистам забрать бумагу себе, предположив, что она может пригодиться в работе.

По словам Козлова, особенно сложно было неделю назад, когда пришлось заново собирать подписи.

«И я понял, что не хочу тратить деньги на сбор подписей», — признался кандидат, добавив, что на его избирательном счете осталось пятьдесят тысяч рублей. Их он намерен перечислить на благотворительность.

Затем Козлов поблагодарил ЦИК за опыт, полученный им во время избирательной кампании. «Я пошел на эти выборы, чтобы посмотреть, как все устроено. На самом деле не так все ужасно, как я ожидал, может быть, меня даже где-то и поддерживали», — предположил психолог.

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