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Общество

В МВД рассказали, где будут ловить нарушителей псковские гаишники

31 января 2018 года, 11:02

31 января в Пскове запланированы массовые проверки водителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:

С 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. – площадь Победы

С 16 час. 00 мин до 16 час. 30 мин. – Рижский проспект - улица Киселева.

Мероприятие поможет выявить:

- водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- водителей, не пристёгнутых ремнями безопасности;

- автомобили, не оборудованные детскими креслами.

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