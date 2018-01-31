В МВД рассказали, где будут ловить нарушителей псковские гаишники

31 января в Пскове запланированы массовые проверки водителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
31 января в Пскове запланированы массовые проверки водителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
С 16 час. 00 мин до 16 час. 30 мин. – Рижский проспект - улица Киселева.
Мероприятие поможет выявить:
- водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- водителей, не пристёгнутых ремнями безопасности;
- автомобили, не оборудованные детскими креслами.