Псковичам, желающим проголосовать за народных героев, следует поторопиться

31 января в 18:00 на сайте Псковского агентства информации завершится первый тур голосования за претендентов на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2017».

Напомним, в 11 номинациях за награду борются 128 претендентов. Голосование не проводится в номинации «Защита», поскольку в ней поступила только одна заявка и обладатель награды уже известен.

По итогам первого тура будут определены участники второго, который начнётся в первых числах февраля. В него попадут тройки лидеров в каждой из номинаций.

Параллельно со вторым туром голосования начнёт работу жюри премии из 12 экспертов. Голос каждого из них равен 3% голосов поданных в номинации за всех трёх претендентов. Список жюри будет опубликован в ближайшие дни.