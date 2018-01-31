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Общество

Псковичам, желающим проголосовать за народных героев, следует поторопиться

31 января 2018 года, 10:47

31 января в 18:00 на сайте Псковского агентства информации завершится первый тур голосования за претендентов на получение Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2017».

Напомним, в 11 номинациях за награду борются 128 претендентов. Голосование не проводится в номинации «Защита», поскольку в ней поступила только одна заявка и обладатель награды уже известен.

По итогам первого тура будут определены участники второго, который начнётся в первых числах февраля. В него попадут тройки лидеров в каждой из номинаций.

Параллельно со вторым туром голосования начнёт работу жюри премии из 12 экспертов. Голос каждого из них равен 3% голосов поданных в номинации за всех трёх претендентов. Список жюри будет опубликован в ближайшие дни.

СПРАВКА

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали более ста человек, участие приняли свыше 700. В прошлом году оргкомитет принял 104 заявки на соискание премии.  

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