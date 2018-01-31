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Общество

Два билета на аргентинское шоу «Танго страсти» разыгрывает «Псковская правда»

31 января 2018 года, 09:56

«Псковская правда» запустила розыгрыш двух билетов на шоу симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA «Танго страсти Астора Пьяццоллы», которое состоится 8 февраля в БКЗ филармонии Пскова.

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ВИКТОРИНЫ НУЖНО:

1) Вступить в официальную группу «Псковской правды» ВКонтакте;

2) Сделать репост этой записи к себе на стену и не удалять его до объявления результатов.

Счастливчика, который получит билеты мы определим с помощью приложения Random.app 2 февраля 2018 года.

СПРАВКА

На концерте псковичи услышат «Золотой голос танго» - Cesar Camargo и Martin Alvarado (Аргентина), которые исполнят песни настоящего аргентинского танго. Кроме того, в новой программе в исполнении Симфонического оркестра «CONCORD ORCHESTRA» прозвучат произведения легендарного композитора Астора Пьяццоллы «Rinascero», «Escualo», «Oblivion», «Adios Nonino», «Libertango» и концерты из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе».

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