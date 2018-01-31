Два билета на аргентинское шоу «Танго страсти» разыгрывает «Псковская правда»

«Псковская правда» запустила розыгрыш двух билетов на шоу симфонического оркестра CONCORD ORCHESTRA «Танго страсти Астора Пьяццоллы», которое состоится 8 февраля в БКЗ филармонии Пскова.

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ВИКТОРИНЫ НУЖНО:

1) Вступить в официальную группу «Псковской правды» ВКонтакте;

2) Сделать репост этой записи к себе на стену и не удалять его до объявления результатов.

Счастливчика, который получит билеты мы определим с помощью приложения Random.app 2 февраля 2018 года.