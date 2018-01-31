ЦИК разъяснил порядок назначения наблюдателей от общественных палат

Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) разъяснила порядок назначения наблюдателей федеральной и региональными общественными палатами (ОП) на президентских выборах, пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, на предстоящих президентских выборах 18 марта федеральная и региональные общественные палаты смогут назначить несколько своих наблюдателей на один избирательный участок, но работать они должны будут поочередно. При этом каждый наблюдатель получит письменное направление на конкретный участок. Решение о назначении наблюдателей будет принимать совет Общественной палаты или ее секретарь.

Отметим, что наблюдателями от общественных палат смогут быть представители общественных и профессиональных объединений, творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, а также некоммерческих организаций.

Правом назначать наблюдателей на выборы главы государства общественные палаты получили в начале декабря 2017 года. На предстоящих выборах данная норма будет применяться впервые.