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Общество / Образование

Михаил Ведерников проконтролировал ход работ на стройке школы в Великих Луках

30 января 2018 года, 18:08

Отделочные работы в помещениях строящегося корпуса школы № 6 в Великих Луках планируется завершить к концу февраля — началу марта. Об этом врио губернатора Михаилу Ведерникову сообщил представитель подрядной организации, генеральный директор ООО «Стройсистема» Анатолий Палкин. Руководитель региона посетил строящийся объект во вторник, 30 января, в ходе рабочей поездки, сообщили "Псковской правде" в пресс-службе администрации региона.

Основной объем работ должен быть завершен к 15 февраля, напомнил Михаил Ведерников
Фото Сергея Герасимова, пресс-служба администрации Псковской области
Основные строительные работы на объекте завершены. В здание подано тепло и полностью выполнены штукатурные работы, уложена плитка. Осталось сделать крыльцо и завершить отделку цоколя здания. К укладке асфальта подрядчик планирует приступить, как только позволят погодные условия, предположительно в мае.

«Когда начнете чистовую отделку?» — спросил Михаил Ведерников, находясь в актовом зале. Анатолий Палкин ответил, что строители приступят к финишным работам через несколько дней после полной просушки помещения.

Глава региона еще раз напомнил о необходимости завершить основной объем работ до 15 февраля. «Если необходимо, привлекайте дополнительную рабочую силу», — сказал он.

Сейчас на стройплощадке работает около 130 человек.

Напомним, новый корпус школы № 6 в Великих Луках — еще один объект, строительство которого Михаил Ведерников взял на личный контроль сразу после назначения на должность врио губернатора Псковской области. Здание на 825 учащихся построено на месте снесенного аварийного корпуса. Здесь разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, скалодром, библиотечный медиацентр, музей, игровая для младшеклассников, мультимедийная студия, различные лаборатории (робототехники, прототипирования, 3D моделирования) и мастерские со станками ЧПУ. Занятия в новой школе начнутся 1 сентября этого года.

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