Важной точкой для развития региона назвал электротехнический кластер в Великих Луках Михаил Ведерников

Псковский электротехнический кластер может стать отправной точкой для создания территории опережающего развития в южной части региона, заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников по итогам визита на Великолукский завод электротехнического оборудования (ЗЭТО) во вторник, 30 января.

«Несмотря на то, что ЗЭТО в следующем году будет праздновать свой 60-летний юбилей, это достаточно современное предприятие, которое является базой нашего псковского электротехнического кластера. Мы проводим сейчас большую работу с тем, чтобы в южной части Псковской области появилась территория опережающего развития, и рассчитываем, что электротехнический кластер может стать базой, отправной точкой для развития этой территории», — сказал Михаил Ведерников.

Генеральный директор предприятия Денис Мунштуков рассказал, что сегодня на производстве работают более 2 тыс человек. Завод является крупнейшим российским производителем электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, железнодорожной отрасли, метрополитена и сельского хозяйства. Многие конструктивные и технологические решения завода запатентованы и не имеют аналогов в мире. Так, например, ЗЭТО — единственный в России производитель гидропружинного привода.

«Какой процент импортозамещения?» — уточнил Михаил Ведерников. «По некоторой продукции более 90%», — ответил Денис Мунштуков, уточнив, что заказчиками предприятия являются практически все энергосистемы России, Федеральная сетевая компания, а также страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Глава региона посмотрел работу цеха сборки элегазового оборудования, участков сборки колонок выключателя, готовое оборудование и пообщался с работниками завода. Они рассказали ему, что работа им нравится, а средняя зарплата составляет 28 тыс рублей.

Михаил Ведерников заметил, что на предприятии трудится много молодежи, и поинтересовался у Дениса Мунштукова, как завод сотрудничает с учебными заведениями. Директор ответил, что ЗЭТО заключил соглашения с местными колледжами. Студенты проходят на предприятии практику, а по окончании учебы приходят на работу.

Напомним, промышленный электротехнический кластер Псковской области создан в апреле 2016 года по инициативе Администрации региона при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В 2017 году он стал общероссийским лидером эффективности по мнению Минпромторга. Кроме ЗЭТО в состав кластера входят 11 производственных предприятий и пять объектов инфраструктуры региона. Всего на предприятиях кластера трудятся 8 тыс человек.