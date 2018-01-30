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Экономика / Промышленность

Важной точкой для развития региона назвал электротехнический кластер в Великих Луках Михаил Ведерников

30 января 2018 года, 17:50

Псковский электротехнический кластер может стать отправной точкой для создания территории опережающего развития в южной части региона, заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников по итогам визита на Великолукский завод электротехнического оборудования (ЗЭТО) во вторник, 30 января.

Михаил Ведерников осмотрел производство ЗЭТО
Фото Сергея Герасимова, пресс-служба администрации Псковской области
«Несмотря на то, что ЗЭТО в следующем году будет праздновать свой 60-летний юбилей, это достаточно современное предприятие, которое является базой нашего псковского электротехнического кластера. Мы проводим сейчас большую работу с тем, чтобы в южной части Псковской области появилась территория опережающего развития, и рассчитываем, что электротехнический кластер может стать базой, отправной точкой для развития этой территории», — сказал Михаил Ведерников.

Генеральный директор предприятия Денис Мунштуков рассказал, что сегодня на производстве работают более 2 тыс человек. Завод является крупнейшим российским производителем электротехнического оборудования для электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, железнодорожной отрасли, метрополитена и сельского хозяйства. Многие конструктивные и технологические решения завода запатентованы и не имеют аналогов в мире. Так, например, ЗЭТО — единственный в России производитель гидропружинного привода.

«Какой процент импортозамещения?» — уточнил Михаил Ведерников. «По некоторой продукции более 90%», — ответил Денис Мунштуков, уточнив, что заказчиками предприятия являются практически все энергосистемы России, Федеральная сетевая компания, а также страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

Глава региона посмотрел работу цеха сборки элегазового оборудования, участков сборки колонок выключателя, готовое оборудование и пообщался с работниками завода. Они рассказали ему, что работа им нравится, а средняя зарплата составляет 28 тыс рублей.

Михаил Ведерников заметил, что на предприятии трудится много молодежи, и поинтересовался у Дениса Мунштукова, как завод сотрудничает с учебными заведениями. Директор ответил, что ЗЭТО заключил соглашения с местными колледжами. Студенты проходят на предприятии практику, а по окончании учебы приходят на работу.

Напомним, промышленный электротехнический кластер Псковской области создан в апреле 2016 года по инициативе Администрации региона при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В 2017 году он стал общероссийским лидером эффективности по мнению Минпромторга. Кроме ЗЭТО в состав кластера входят 11 производственных предприятий и пять объектов инфраструктуры региона. Всего на предприятиях кластера трудятся 8 тыс человек.

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