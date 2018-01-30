Биатлонная трасса под Островом на 90% готова к Всероссийским соревнованиям

Готовность биатлонной трассы на спортивной базе «Юность» в Островском районе к проведению Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области оценивается в 90%. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В настоящее время на трассе ведется укладка искусственного снега и уплотнение снежного покрова до нормативного состояния.

В связи с малым естественным снежным покровом одной из основных задач была заготовка достаточного количества искусственного снега с помощью снегогенератора, который с 12 января при допустимой рабочей температуре окружающей среды работает практически в круглосуточном режиме.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил лыжно-биатлонный центр «Юность» и лично убедился, что работы по подготовке к чемпионату идут полным ходом: подготавливается трасса, работают снежные пушки, проверяются все системы и оборудование.

Всероссийские соревнования по биатлону на призы губернатора Псковской области (отборочные соревнования к Первенству мира среди юниоров) пройдут в Островском районе с 5 по 11 января. В них примут участие сильнейшие биатлонисты России — юноши и девушки 1999–2000 годов рождения. Ожидается порядка 100 участников.