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Культура

Анна Емельянова представит в Пскове фотовыставку под названием «Поэзия города»

30 января 2018 года, 17:03

В музыкально-художественном салоне Псковской Детской школы искусств 1 февраля в 17.00 откроется фотовыставка преподавателя художественного отделения ДШИ Анны Емельяновой. «Поэзия города» - именно так звучит лейтмотив выставки.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, в своих работах художница делится со зрителем своим видением, казалось бы, совершенно обыденных и известных каждому картин города. Взгляд автора преображает привычные панорамы и делает их необыкновенно притягательными, лиричными и волнующими.

Выставка продолжит работу до 1 марта. Организаторы приглашают псковичей и гостей города посетить фотовыставку.

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