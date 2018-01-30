Борис Титов представил в ЦИК подписи в свою поддержку

Председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов во вторник представил в ЦИК необходимое для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России количество подписей. об этом пишет «ТАСС».

Как сообщили в пресс-службе Партии роста, в поддержку Титова в 65 регионах было собрано порядка 150 тыс. подписей избирателей, из них для подачи в ЦИК отобрали максимально возможное количество - 105 тыс.

Титов стал третьим кандидатом, сдавшим в Центризбирком подписи. 29 января документы для регистрации и около 315 тыс. подписей представили в комиссию сотрудники избирательного штаба действующего главы государства Владимира Путина, который участвует в выборах как самовыдвиженец. 30 января 105 тыс. подписей в ЦИК представил выдвинутый партией «Яблоко» Григорий Явлинский.