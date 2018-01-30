«Михайловское» включат в маршрут программы «Моя Россия»

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников дал поручение составить туристический маршрут Национальной программы детского туризма «Моя Россия» таким образом, чтобы в него обязательно вошел поселок Пушкинские Горы и музей-заповедник «Михайловское». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Руководитель региона также поставил задачу проработать возможность возить сюда на экскурсии детей из многодетных и малообеспеченных семей. «Пусть это будет не десять автобусов в день, а пару в месяц», — сказал он. Директор «Михайловского» Георгий Василевич таким предложениям обрадовался. «Это очень хорошо. У нас есть чем занять детей», — сказал он.

«Это часть нашей истории, русской культуры, поэтому как можно больше детей должны прикоснуться к нашему уникальному наследию», — добавил врио губернатора.