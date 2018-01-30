Михаил Ведерников посетил Великолукский сосудистый центр во время операции

Во время его визита в отделении шла операция по стентированию. Директор по инвестиционным проектам «Аврора Меди» Кирилл Козлов рассказал Михаилу Ведерникову, что это уже пятая операция за сегодняшний день и проходит под местным наркозом.

Кирилл Козлов подчеркнул, что благодаря новому отделению в Великих Луках появилась возможность оказать высокотехнологичную помощь пациенту с сосудистой патологией на месте. Для этого необязательно ехать в Псков или клиники Москвы и Санкт-Петербурга.

«Сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по распространению в нашем регионе. Мы со своей стороны делаем все, чтобы их стало меньше: развиваем материально-техническую базу медучреждений, повышаем квалификацию специалистов, занимаемся профилактикой. И новый центр — еще один шаг в решении этой задачи. Очень важно, что современные сосудистые центры теперь есть в двух частях области», — сказал врио губернатора и уточнил, какова ежегодная потребность в подобных хирургических вмешательствах.