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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников посетил Великолукский сосудистый центр во время операции

30 января 2018 года, 15:20

Отделение рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения в Великих Луках посетил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Во время его визита в отделении шла операция по стентированию. Директор по инвестиционным проектам «Аврора Меди» Кирилл Козлов рассказал Михаилу Ведерникову, что это уже пятая операция за сегодняшний день и проходит под местным наркозом.


Фото Сергея Герасимова, пресс-служба администрации Псковской области
Кирилл Козлов подчеркнул, что благодаря новому отделению в Великих Луках появилась возможность оказать высокотехнологичную помощь пациенту с сосудистой патологией на месте. Для этого необязательно ехать в Псков или клиники Москвы и Санкт-Петербурга.

«Сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте по распространению в нашем регионе. Мы со своей стороны делаем все, чтобы их стало меньше: развиваем материально-техническую базу медучреждений, повышаем квалификацию специалистов, занимаемся профилактикой. И новый центр — еще один шаг в решении этой задачи. Очень важно, что современные сосудистые центры теперь есть в двух частях области», — сказал врио губернатора и уточнил, какова ежегодная потребность в подобных хирургических вмешательствах.

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