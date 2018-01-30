В России появятся отечественные дешёвые смартфоны

В России в ближайшее время на рынок выйдет модель отечественного смартфона Pixelphone M1. Гаджет исполнят в бюджетном варианте, и он выйдет в розницу в ценовом сегменте до 10 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия».

Выпуском аппарата займется компания Pixelphone, связанная с китайским производителем Meizu.

Известно, что новый телефон оснащен вытянутым IPS-экраном 18:9, датчиком отпечатка пальца, двойной основной камерой и фронтальной камерой со вспышкой.

Кстати, в Великобритании собираются производить самый маленький в мире телефон. Его длина — 47 мм, вес — 12 г.