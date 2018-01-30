У жителя Невеля за долги угнали «ВАЗ-2108»

Безработного 20-летнего невельчанина подозревают в угоне легковушки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ночью 28 января горожанина, ехавшего на автомобиле «ВАЗ-2108» по улице Комсомольской, неожиданно остановил знакомый. Он заявил водителю, что забирает его машину, якобы, в счет погашения долга. После этого сел в «восьмерку» и уехал, оставив владельца легковушки и его пассажира на дороге.

Потерпевший обратился за помощью к полицейским. Они обнаружили угнанный автомобиль на улице Октябрьской в Невеле. Оказалось, что угонщик оставил «ВАЗ», когда кончился бензин, и скрылся, прихватив с собой документы на машину. Однако, подозреваемого по «горячим следам» вскоре задержали.

Возбуждено уголовное дело.