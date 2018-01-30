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Политика / Выборы

Елена Косенкова, Галина Невалённая и Андрей Царёв посовещаются с Владимиром Путиным

30 января 2018 года, 12:27

Сопредседатели Псковского регионального штаба общественной поддержки кандидата на должность президента России Владимира Путина примут участие во встрече с кандидатом в Москве во вторник, 30 января. Встреча начнётся через несколько минут.

В совещании с Владимиром Путиным примут участие доверенные лица кандидата из всех регионов России, включая псковичей Елену Косенкову, Галину Невалённую и Андрея Царева. Всего во встрече примут участие более 500 человек.

«Поскольку доверенных лиц более 400 человек, почти 500 человек, и все они из разных мест, то штаб принял решение, чтобы разделить всех людей по направлениям», — рассказал сопредседатель федерального штаба Александр Румянцев.

По каждому из направлений прошли совещания, на которые были выработаны решения, с какими вопросами обратиться к кандидату, с тем, чтобы дать ему напутствия в его работе.

Основные направления члены штаба доложат Владимиру Путину лично, подробные позиции по каждому из них будут изложены в письменном виде.

Напомним, региональный штаб общественной поддержки кандидата на должность президента России Владимира Путина в Псковской области начал свою работу 16 января. Его сопредседателями, а также доверенными лицами кандидата являются директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царёв, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая и генеральный директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова.

Штаб работает по адресу: Псков, ул. Толстого, д. 1, тел. (8112) 22-18-18

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