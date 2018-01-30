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Политика / Выборы

Стало известно, когда Путин встретится со своим избирательным штабом

30 января 2018 года, 12:11

Избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего лидера Владимира Путина ожидает встречи с ним во вторник, 30 января. Об этом пишет «ПолитИнфо».

В список доверенных лиц Путина вошли почти 500 человек, в связи с чем штаб принял решение разделить их всех по направлениям. Ведомство ранее провело заседания со всеми группами, с тем, чтобы определиться с вопросами к кандидату, дать напутствия в работе.

В ходе встречи доверенные лица озвучат основные проблемы, среди которых ЖКХ, пенсионная реформа. Подробно вопросы изложат в письменном виде. Выезды штаба, в особенности по проблемным регионам, запланированы с 1 февраля.

Выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца.

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