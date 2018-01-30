Прыгуны из Пскова блестяще выступили на первенстве России

Псковские легкоатлеты из ДЮСШ «Надежда» завоевали призовые места на первенстве России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения.

Наталья Спиридонова стала двукратным бронзовым призером соревнований. Она заняла третьи места в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом 5,68 метра и по прыжкам в высоту, покорив 1,79 метра. Тренирует девушку Екатерина Алексеева. Псковская спортсменка Виктория Гвоздева заняла 9-е место в беге с препятствиями на дистанцию в 2000 метров. Она тренируется у Анны Шкробинец.

А Евгений Караваев из Пскова на первенстве России занял первое место по прыжкам в длину и установил свой личный рекорд — 7,16 метра. Его тренер — Вера Яковлева. Евгений — младший брат другого псковского легкоатлета, Павла Караваева, который сегодня готовится к чемпионату России по легкой атлетике в зале.