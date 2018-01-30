Псковички Карина Иванова и Татьяна Козырева набоксировали две золотые медали

По итогам выступления в соревнованиях 1-е место среди женщин заняли Татьяна Козырева (54 кг) и Карина Иванова (64 кг), являвшиеся фаворитками в своих весовых группах. Наставник спортсменок — Алексей Орлов.

В Новодвинске завершились чемпионат и первенство СЗФО по боксу среди женщин и девушек. Спортсменки Центра спортивной подготовки Псковской области смогли показать достойные результаты.

Там же в Новодвинске завершилось первенство СЗФО по боксу среди юниоров. По итогам выступления псковских боксеров в соревнованиях 1-е место завоевал Константин Суховский (52 кг). Иван Лупанов (69 кг) и Илья Лащенко (81 кг) заняли 3-е место. Спортсмены являются воспитанниками Алексея Орлова и Вячеслава Ярулина.

Кроме того, в прошлые выходные в Пустошке состоялось первенство Псковской области по боксу. В личном зачете спортсмен Центра спортивной подготовки, подопечный Вадима Голика Артур Кулаков одержал победу над соперником и завоевал 1-е место. В командном зачете 1-е место заняла команда города Великие Луки, 2-е место — команда Пскова, 3-е место — за Пустошкой.