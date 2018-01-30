Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Псковички Карина Иванова и Татьяна Козырева набоксировали две золотые медали

30 января 2018 года, 10:46

В Новодвинске завершились чемпионат и первенство СЗФО по боксу среди женщин и девушек. Спортсменки Центра спортивной подготовки Псковской области смогли показать достойные результаты.

По итогам выступления в соревнованиях 1-е место среди женщин заняли Татьяна Козырева (54 кг) и Карина Иванова (64 кг), являвшиеся фаворитками в своих весовых группах. Наставник спортсменок — Алексей Орлов.

Козырева и Иванова являлись фаворитками еще до начала соревнований.
Фото из личного архива спортсменок
Там же в Новодвинске завершилось первенство СЗФО по боксу среди юниоров. По итогам выступления псковских боксеров в соревнованиях 1-е место завоевал Константин Суховский (52 кг). Иван Лупанов (69 кг) и Илья Лащенко (81 кг) заняли 3-е место. Спортсмены являются воспитанниками Алексея Орлова и Вячеслава Ярулина.

Кроме того, в прошлые выходные в Пустошке состоялось первенство Псковской области по боксу. В личном зачете спортсмен Центра спортивной подготовки, подопечный Вадима Голика Артур Кулаков одержал победу над соперником и завоевал 1-е место. В командном зачете 1-е место заняла команда города Великие Луки, 2-е место — команда Пскова, 3-е место — за Пустошкой. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников проконтролировал ход работ на стройке школы в Великих Луках
Биатлонная трасса под Островом на 90% готова к Всероссийским соревнованиям
Важной точкой для развития региона назвал электротехнический кластер в Великих Луках Михаил Ведерников
Анна Емельянова представит в Пскове фотовыставку под названием «Поэзия города»
Борис Титов представил в ЦИК подписи в свою поддержку
«Михайловское» включат в маршрут программы «Моя Россия»
Михаил Ведерников посетил Великолукский сосудистый центр во время операции
В России появятся отечественные дешёвые смартфоны
У жителя Невеля за долги угнали «ВАЗ-2108»

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Рекорды
30 января 09:25

Царь горы

Владислав Марченков представит на зимней Олимпиаде Псковскую область

Спорт
25 января 15:39

Всех зашаховал

Председатель Федерации шахмат Псковской области переизбран на новый срок — что изменится

Спорт / Рекорды
16 января 16:48

Спортивные хэштеги

Незаметные события спортивного года еще заявят о себе в дальнейшем