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Политика / Выборы

«Зеленые» просят Эльвиру Агурбаш выйти из предвыборной гонки

29 января 2018 года, 16:20

Центральный совет партии «Альянс зеленых» обратился к вице-президенту агрохолдинга «Мортадель», кандидату в президенты РФ Эльфире Агурбаш с призывом снять свою кандидатуру с выборов, говорится в пресс-релизе партии. Такое решение было принято на расширенном заседании центрального совета партии, которое прошло в понедельник, 29 января.

Эльвира Агурбаш о своем решении сообщит 30 января
Фото russian-greens.ru
«Аргументом в пользу решения партии стал целый ряд инициированных ЦИК и органами прокурорского надзора проверок региональных отделений партии. С начала года их прошло несколько десятков. Цель проверок – найти возможные нарушения в процедурах делегирования членов партии от регионов на Съезд «Альянса», на котором прошло выдвижение Агурбаш кандидатом в Президенты РФ», - говорится в пресс-релизе.

Председатель партии Александр Закондырин сообщил, что на волонтерских началах партия собрала 30 000 подписей, которые передала в штаб кандидата, но в связи с массовыми проверками региональных отделений была вынуждена приостановить сбор подписей.

«В ходе заседания Центрального совета кандидат в Президенты РФ от партии «Альянс Зеленых» Эльвира Агурбаш заявила, что полностью разделяет позицию партии, считает недопустимым то административное давление, которые оказывается на членов партии и примет свое решение об участии в выборах в ближайшее время», - отметили в партии. 

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