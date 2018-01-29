Квитанции за капремонт обещают доставлять без перебоев

Теперь квитанции за капремонт нам обещают доставлять без перебоев. Соответствующий договор Фонд регионального оператора заключил с Почтой России. Пеней за неуплату, тем, кому квитанции не приносили или приносили с перебоями, начислять не будут. А долги можно гасить в рассрочку. График рассрочки можно составить, обратившись в Фонд капремонта. Об этом рассказал председатель госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, на пресс-конференции, посвященной итогам года, которая прошла в пресс-центре «Псковской правды» 29 января.

Пока собираемость взносов за капремонт держится в районе 74%, власти рассчитывают поднять ее до 85%.