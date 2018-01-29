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Общество

Программа расселения аварийного фонда в Псковской области подходит к концу

29 января 2018 года, 15:48

Программа расселения аварийного фонда уже подходит к концу. В программе поучаствовали 12 муниципалитетов. Об этом рассказал председатель госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, на пресс-конференции, посвященной итогам года, которая прошла в пресс-центре «Псковской правды» 29 января.

Уже расселили 301 многоквартирный дом. На эти цели потратили 2 млрд рублей. В этом году новоселье отметят жители Гдовского и Великолукского районов. Для гдовичей специально построят многоквартирный жилой дом, великолучанам купят квартиры в новостройках.

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