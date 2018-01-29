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Политика / Выборы

Мэр Москвы призвал россиян проголосовать на президентских выборах

29 января 2018 года, 14:59

Пассивная позиция неуместна в случае с выборами президента России, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете «Коммерсант».

«Мое личное мнение: чем больше явка на президентских выборах, тем лучше. Если на муниципальных выборах это дело каждого, локальная история, то выборы президента, без всяких дураков, определяют будущее нашей страны и судьбу каждого человека. Прийти на эти выборы и высказать мнение о будущем страны мне кажется очень важным. Любая пассивная позиция здесь мне кажется неуместной», — заявил Собянин.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. В ней к настоящему времени участвуют 14 кандидатов, включая действующего главу государства Владимира Путина. Два кандидата — Павел Грудинин от КПРФ и Владимир Жириновский от ЛДПР — уже зарегистрированы, а остальным для этого предстоит подать в Центризбирком необходимое количество подписей избирателей.

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