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Общество

С февраля льготникам увеличат ежемесячные выплаты

29 января 2018 года, 14:25

На 2,5 процента будет увеличен и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Стоимость набора социальных услуг составит 1 тысячу 75 рублей 19 копеек в месяц. Об этом пишет «Российская газета».

В набор входит обеспечение медикаментами на 828 рубля 14 копеек в месяц, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний - 128 рублей 11 копеек в месяц и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно - 118 рублей 94 копейки в месяц.

Те, кто имеет право на получение НСУ, могут выбрать или деньги, или услуги и товары. Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации с 1 февраля запланированы в бюджете ПФР в размере 450,6 миллиарда рублей.

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